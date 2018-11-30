شاهد.. صلاح عبد الله يحتفل بزفاف ابنته شروق بحضور نجوم الفن

كتب امير فتحي في الجمعة 30 نوفنبر 2018 04:03 صباحاً -

حفل زفاف ابنة صلاح عبدالله

شارك عدد كبير من الفنانين المصريين، فى حفل زفاف شروق، نجلة الفنان صلاح عبد الله، على رجل الأعمال عمرو فتحى أباظة في احد فنادق القاهرة.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن أحمد السقا، خالد زكي، أحمد آدم، المخرج رامي عادل إمام، محمد عادل إمام، فتحي عبد الوهاب، والمخرج أحمد شفيق، هاني رمزي وحرمه، فيفي عبده، دينا فؤاد، المنتج محمد فوزي وحرمه وفاء عامر، شريف سلامة وحرمه داليا مصطفى، الاستايلست عماد عبد آلله، ومنال سلامة، وإنجي على، ولقاء سويدان، وسهر الصايغ، هبة مجدي، ونسرين أمين، منة فضالي، محمد رياض وحرمه رانيا محمود ياسين، عمرو محمود ياسين، ومن نجوم مسرح مصر على ربيع، ومصطفى خاطر، ومحمد أنور، وبسيط، بالإضافة إلى سليمان عيد، ومي كساب، وهبة عبد الحكيم، والمحامي بالنقض أشرف عبد العزيز وحرمه، وهاني رمزي، وغيرهم من أصدقاء العروسين ممن شاركوهما وصلات الرقص على أغاني النجمين حكيم وإيهاب توفيق.

يذكر أن حفل عقد القران ، أقيم فى شهر سبتمبر الماضى، داخل دار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، بمشاركة عدد من نجوم الفن.