الأميرة البريطانية بياتريس تقع في غرام برجل مُطلق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ارتبطت الأميرة البريطانية بياتريس، ابنة الأمير أندرو، برجل مطلق يدعى إدواردو نابولي موزيه، ولديه طفل في عامه الثاني ويدعى وولفي.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ذكرت أن بياتريس، إبنة الأمير أندرو، وهي شقيقة الأميرة يوجيني، تتجه إلى كسر القواعد الملكية بسبب ارتباطها برجل مطلق، لتسير بذلك على خطى الأمير هاري.

الصحيفة أكدت وفقا لمصادر لها أن موزيه يعمل في مجال العقارات ولديه ثروة ضخمة تقدر بالملايين، مشيراً إلى أن الأميرة بياتريس أحضرته إلى عائلتها ليتعرفوا عليه، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في الشارع البريطاني، على اعتبار أن الأمير هاري سبق وخرق القوانين الملكية بزواجه من ميجان ماركل التي تعد أكبر منه سناً ومطلقة أيضاً.

كما أشارت الى أن الأميرة الشابة لا تهتم للضجة التي تثار حول الموضوع، ومن المقرر إقامة مراسم الخطوبة قريباً، ولكنها تنتظر الموافقة الملكية من الملكة إليزابيث الثانية، حيث تعتبر موافقة الملكة من أصعب الأمور، نظراً لحرص الملكة على القواعد الملكية وانزعاجها في وقت سابق من ارتباط حفيدها هاري بميجان.