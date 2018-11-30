الأمير ويليام وزوجته يقدمان العزاء والورود لزوجة مالك نادي ليستر سيتي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قدم الأمير البريطاني ويليام وزوجته كيت ميدلتون، واجب العزاء في وفاة مالك نادي ليستر سيتي لكرة القدم، فيتشاي سريفادهانابرابا، حيث تركا رسالة شخصية خلال زيارتهما لاستاد الفريق، حيث لقي المالك حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر الشهر الماضي.

الملياردير التايلاندي فيتشاي البالغ من العمر 60 عاما، وأربعة أشخاص آخرين، كانوا قد لقيوا حتفهم عندما تحطمت الطائرة الهليكوبتر التي كانت تقلهم وانفجرت خارج استاد “كينج باور” بعد مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام فريق وست هام.

الأمير ويليام، الذي يرأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وزوجته كيت التقيا زوجة فيكاي وابنته في موقع امتلأ بالزهور والأوشحة والأعلام أقيم بالقرب من مكان الحادث تكريما لذكراه.

كيت ميدلتون وضعت باقة من الزهور مرفقة ببطاقة موقعة باسمها واسم الأمير ويليام، وقد كتب عليها بخط اليد: إلى فيتشاي وكل من فقدوا أرواحهم في هذه المأساة المروعة، سنفتقدكم كثيرا.. عزاؤنا الخالص للمدينة.

كان فيكاي قد اشترى النادي المغمور الواقع في وسط إنجلترا عام 2010 قبل أن يفاجئ عالم كرة القدم ويفوز النادي ببطولة الدوري في 2016.