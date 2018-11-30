كارول سماحة تستعد لاحياء حفل غنائي ضخم في لبنان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد المطربة اللبنانية كارول سماحة، لاحياء حفل غنائي كبير يوم 16 ديسمبر 2018، حيث تحتفل براس السنة فى لبنان و تم الاعلان عن نفاد تذاكر الحفل.

ومن المقرر أن تشدو المطربة الشهيرة بأبرز الأغاني الخاصة بها، مثل “خليك بحالك”، و”أقول أنساك” و”روح فل”، و”هخونك”.

وكانت كارول سماحة، قد طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنية “مبروك لقلبي”، التي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها على القناة الرسمية عبر موقع “يوتيوب”.

وكانت النجمة اللبنانبة، قد ظهرت في الكليب بلوك الشعر القصير، حيث يبدأ الكليب بمشهد لكارول داخل المستشفى تعاني من مشاكل نفسية و صحية بسبب حبيبها الذي يعذبها ويخونها.

وكتبت كارول سماحة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام رسالة بالتزامن مع طرح الكليب قائلة : عندما يصبح الحب ألمًا ومعاناة فقط.. دوسي على قلبك وانتصري على وجعك.. فغاية الحب هي السعادة وليس تدمير الذات، مضيفة : هذه هي رسالتي في أغنيتي المصورة الجديدة.