فنانات تألقن باللون الأبيض في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

بدأ تصدر اللون الأسود يتراجع تدريجيا، وأصبحت هناك اختيارات متنوعة لإطلالات النجمات في المهرجانات، وظهر ذلك جليا في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40.

هناك عدد من الفنانات اخترن اللون الأبيض على غير العادة، وكان على رأسهن الفنانة صبا مبارك التي ظهرت بطلة ملائكية جميلة وبراقة حازت على إعجاب عدد كبير من متابعيها.

الفنانة نيرمين ماهر اختارت لها فستان أبيض يضم قوامها بشكل مثالي حاز على إعجاب جمهورها بشكل ملفت، على حسابها على موقع «أنستجرام».

الفنانة المصرية إيمان العاصي بدت متوهجة من خلال فستان أبيض جذاب عاري الظهر، طويل، متوهج، وبدت الفنانة متألقة من خلال تسريحة شعر بسيطة وماكياج ناعم.

الأبيض كان أيضا اختيار الفنانة علا رشدي التي ظهرت مع زوجها الفنان أحمد داوود على السجادة الحمراء، ولفتا الأنظار معا من خلال رومانسيتهما.

حفل الختام حضره عدد كبير من النجوم ومن بينهم أروى جودة، إلهام شاهين، رانيا يوسف، داليا البحيري، مادلين طبر، صبري فواز، داليا مصطفى، شريف رمزي، وغيرهم.