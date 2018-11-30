شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب مقارنة هيرا هيلمار نجمة Mortal Engines بعارضة Oscar de la Renta والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية هيرا هيلمار أن تخطف الأنظار نحوها بإطلالتها السحرة، وذلك خلال عرض فيلمها الجديد "Mortal Engines" الذي أقيم في لندن، فقد ظهرت هيرا البالغة من العمر (29 سنة) مرتدية فستانًا بتصميم مذهل من مجموعة أزياء "Oscar de la Renta" لمجموعة ربيع 2019.

وعقد عدد من المعنيين الأزياء والموضة مقارنة بين هيرا هيلمار وعارضة الأزياء التي قدمت الفستان لأول مرة على منصة العرض، ونالت هيرا نصيب الأسد من عبارات الثناء والإعجاب على إطلالتها.

فيلم "Mortal Engines" شارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم هوجو ويفينج وفرانكي آدمز وستيفان لانج وروبيرت شيهان وغيرهم .