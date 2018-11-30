بشرى تحتفل بعيد ميلاد الأفعى ريهام!

كتب امير فتحي في الجمعة 30 نوفنبر 2018 02:48 صباحاً -

بشرى مع الافعى ريهام

إحتفلت الفنانة المصرية بشرى بعيد ميلاد أفعى أطلقت عليها إسم “​ريهام​”.

ويبدو أن لديها شجاعة لا يمتلكها الكثيرون، إذ نشرت صورة لها في هذه المناسبة على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وهي تحملها على كتفيها وتلمسها من دون خوف.

وأرفقت الصورة بتعليق جاء فيه :”النهاردة عيد ميلاد ريهام ….كل سنة وهى طيبة ..ريهام ده اسم الافعى دى”.