لقطة لإلهام شاهين مع يسرا تثير الجدل.. تعرف على ما حدث

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسببت صورة انتشرت مؤخرًا من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في إثارة العديد من الأخبار حول وقوع مشاجرة بين الفنانة إلهام شاهين والفنانة يسرا.

إلهام شاهين، ردت على هذه الأخبار خلال تصريحاتها لبرنامج The Insider بالعربي، والمعروض عبر فضائية «دبي»، قائلة: «لا صحة لكل ما كتب ولا يوجد أي خلاف بيني وبين يسرا فنحن صديقتان ولم يحدث بيننا أي شيء خلال الحفل».

وأكدت أنها حتى لا تتذكر موقف هذه الصورة، ولا تعرف كيف تخيل من تسبب في انتشار هذه الشائعة أن هناك مشاجرة حدثت.

وأضافت: «أن النقاش الوحيد الذي تم بيننا خلال الحفل عندما اعتذرت يسرا لي لأنها قد لا تستطيع حضور حفل عيد ميلادي لسفرها وقتها إلى الخارج، وكانا نتحدث بشكل عادي».

يذكر أن حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة الـ 40 يقام مساء اليوم الخميس 29 نوفمبر، بدار الأوبرا المصرية.

وكانت إلهام شاهين، قد تغيب منذ عامين عن الدراما التليفزيونية منذ آخر مسلسلاتها «ليالي الحلمية» الجزء السادس الذي عرض في رمضان 2016.

أما يسرا، فشاركت في رمضان 2018 بمسلسلها «لدينا أقوال أخرى» وشارك في بطولته شيرين رضا، ومحمد شاهين، ونجلاء بدر، ومجموعة كبيرة من النجوم.