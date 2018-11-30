داليا البحيري بطلة تظهر زيادة وزنها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

اختارت الفنانة المصرية داليا البحيري طلة ملفتة، أثناء حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40.

داليا البحيري ظهرت خلال حفل الختام بفستان أسود جرئ كشف عن جسدها بشكل كبير، كما أظهر الفستان زيادة كبيرة في وزن الفنانة المصرية.

جمهور الفنانة داليا البحيري لم يحب إطلالتها خلال حفل الختام، وانتقد البعض طلتها الجريئة، بينما دافع البعض الآخر عنها.

وكان من بين حضور حفل ختام المهرجان سيد رجب، فيفي عبده، سما المصري، محمود حميدة، نور، ياسمين رئيس، ياسمين صبري، صبري فواز، منى هلا، والناقد طارق الشناوي.

كما حضرت صبا مبارك، أروى جودة، بسمة، سلوى محمد علي، مادلين مطر، لقاء الخميسي، داليا البحيري، نجلاء بدر، شيرين رضا، ظافر عابدين، مي سليم، وميس حمدان.

وتوزع في حفل الختام جوائز المسابقات الأربعة وهي: المسابقة الدولية وآفاق السينما العربية وأسبوع النقاد وسينما الغد، بالإضافة لجائزة أحسن فيلم عربي التي أضافها المهرجان لنسخته الجديدة والتي تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار أمريكي.

يذكر أن السيناريست والمنتج محمد حفظي ترأس الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي بدأت فعالياتها يوم 20 نوفمبر الجاري واستمرت على مدار 9 أيام.