بعد اعتذار إدارة مهرجان القاهرة السينمائي لها.. نجوى فؤاد تظهر في حفل الختام.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

حضرت الفنانة المصرية نجوى فؤاد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40، والمقام في دار الأوبرا المصرية.

نجوى قد وجهت اللوم لإدارة المهرجان بسبب عدم توجيه الدعوة لها، وقالت إن ما حدث اسمه جهل بتاريخها الفني، وبالفعل اعتذر لها رئيس المهرجان لهذه الدورة، وتدارك الخطأ.

الفنانة المصرية شاركت محبيها في صور لها عبر حسابها الشخصي على «أنستجرام»، ظهرت فيها وهي ترتدي فستان أسود أنيق، حاز على إعجاب متابعيها.

وكان من بين حضور حفل الختام سيد رجب، فيفي عبده، سما المصري، محمود حميدة، نور، ياسمين رئيس، ياسمين صبري، صبري فواز، منى هلا، والناقد طارق الشناوي.

كما حضرت صبا مبارك، أروى جودة، بسمة، سلوى محمد علي، مادلين مطر، لقاء الخميسي، داليا البحيري، نجلاء بدر، شيرين رضا، ظافر عابدين، مي سليم، وميس حمدان.

وتوزع اليوم جوائز المسابقات الأربعة وهي: المسابقة الدولية وآفاق السينما العربية وأسبوع النقاد وسينما الغد، بالإضافة لجائزة أحسن فيلم عربي التي أضافها المهرجان لنسخته الجديدة والتي تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار أمريكي.

يذكر أن السيناريست والمنتج محمد حفظي ترأس الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي بدأت فعالياتها يوم 20 نوفمبر الجاري واستمرت على مدار 9 أيام.