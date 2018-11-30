هنا شيحة وأحمد فلوكس يحضران أول مناسبة اجتماعية معا بعد الزواج.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أحمد فلوكس، وزوجته الفنانة هنا شيحة، في احتفال الفنان محمود حميدة، بعيد ميلاده والذي أقيم 28 نوفمبر وسط حضور عدد كبير من نجوم التسعينات.

أحمد فلوكس، وهنا شيحة، حرصا على التقاط صور تذكارية مع حميدة والنجوم المشاركين في الحفل، ويعد هذا أول ظهور رسمي لهما في المناسبات الفنية بعد احتفالهما بزفافهما.

وكانت هنا شيحة وأحمد فلوكس، قد سافرا قبل أيام، إلى الإمارات وذلك لقضاء بعض العطلة الرومانسية معًا، وترددت الكثير من الأخبار حول أنهما كان يقضيان شهر العسل، بعد احتفالهما بعقد قرانهما وسط حفل ضم عائلتيهما فقط بالقاهرة.

وكان أحمد فلوكس وهنا شيحة، أعلن ارتباطهما في 20 أكتوبر الماضي، حيث كان الأمر بمثابة المفاجأة التى أدهشت جمهورهما، لا سيما أنهما دأبا على نفى ارتباطهما قبل الجواز، وظهر العروسان في الفيديو أثناء عقد القران، بحضور والد العروس الفنان التشكيلى أحمد شيحة.

وكشفت هنا شيحة أن قصة حبها لأحمد فلوكس، بدأت مع تصوير دورهما في مسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الثاني، في إحدى قصص المسلسل.