جنازة الناقدة اللبنانية أمل حمادة دون حضور أحد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار خبر وفاة الناقدة الساخرة اللبنانية أمل حمادة، حالة صدمة كبيرة للوسط الفني اللبناني، وتسابق الجميع لنعيها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم حالة الحب التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في نعيها، إلا أن جنازتها كانت خالية تمامًا من كل النجوم ولم يشارك فيها أي فنان.

واقتصرت جنازتها على عشرات فقط من أهالي منطقة النبطية بلبنان، ورافقهوها إلى مثواها الأخير .

وكانت أمل حمادة، قد رحلت عن عالمنا الثلاثاء 27 نوفمبر بعد إصابتها بجلطة دماغية نقلت على أثرها لمستشفى «النجدة» بالنبطية، لترحل فيها صاحبة مقولة «انقرضوا الرجال»، عن عمر يناهز الـ 41 عامًا.

ويعد مرض الجلطة متنشر بشكل كبير في عائلة أمل حمادة، فسبق وتوفيت به شقيقها وشقيقتيها مؤخرًا.

وانتقد الصحفي اللبناني الساخر إيلي صعب، عدم مشاركة أي من النجوم في جنازة أمل حمادة رغم حالة الحزن التي ظهرت منهم عبر صفحات مواقع التواصل، كما انتقد اهل منطقتها والذين لم يشاركوا في تشييع جثمانها.