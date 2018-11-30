إيناس عزالدين تخضع لجراحة جديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية إيناس عزالدين، لجراحة جديدة في المانيا بسبب الحادث الذي تعرضت له في شهر أغسطس الماضي.

الجراحة كانت في كتفها الأيسر لعلاج التهتك الذي تعرض له بسبب الحادث، وسمح لها الأطباء بمغادرة المستشفى غدًا الجمعة واستكمال علاجها في المنزل.

وقال زوجها الفنان شريف باهر، في تصريحات صحفية: «إيناس منذ الحادث الذي تعرضت له في شهر أغسطس، الماضي ونتج عنه تحطم سيارتها تماماً وتعرضها لإصابات بالغة في ذراعها وكتفها اليسرى، ما أدى إلى عدم مقدرتها على تحريك ذراعها بشكل طبيعي».

وأضاف: «إيناس حالياً بحالة صحية جيدة، ومن المقرر أن تغادر المستشفى غدا الجمعة وتتلقى العلاج اللازم بالمنزل، وهناك متابعة مستمرة مع الطبيب المعالج الذي سيعاود فحصها بعد أسبوعين للاطمئنان على العملية الجراحية».

وكانت إيناس عز الدين قد تعرضت لحادث سير في الطريق المؤدي إلى الساحل الشمالي أدى إلى انقلاب سيارتها مرات عديدة، وتسببت الوسادة الهوائية في نجاتها من الموت.

وأكدت أن عدم ارتدائها لحزام الأمان سببًا في نجاته بسبب الانقلاب المتكرر للسيارة وشبه تفحمها بعد الحادث.