حميد الشاعري يحتفل بعيد ميلاده وسط نجوم التسعينيات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان الليبي حميد الشاعري بعيد ميلاده في حفل كبير في فندق فورسيزونز الجيزة، وذلك مساء الأربعاء 28 نوفمبر.

وشهد الاحتفال حضور عدد كبير من من نجوم الغناء في فترة التسعينيات، ومنهم الفنان هشام عباس، والفنان إيهاب توفيق، والفنان علاء عبد الخالق، والفنانة منى عبد الغني، والفنان حسام حسني، والفنان حسن عبدالمجيد، والفنان أحمد جوهر، والفنان حمدي باتشان، والفنان فارس.

كما حضر الإعلامي جورج قرداحي، والإعلامي ممدوح موسى، بالإضافة لعدد من نجوم الغناء الشباب، منهم: مينا عطا وزيزي، وشذى، وأحمد الشامي، ومحمد قماح.

وحضر أيضا الملحن محم رحيم، والفنان أحمد فلوكس وزوجته الفنانة هنا شيحة، والموسيقار هاني شنودة والمنتج محسن جابر ونجله محمد، والشاعر عنتر هلال، وغيرهم.

وحميد الشاعري من مواليد 29 نوفمبر عام 1961، وهو مغني وموسيقار ليبي مصري، ولد لأب ليبي وأم مصرية ويحمل الجنسيتين المصرية والليبية.

فشل حميد الشاعري في أول تجاربه الموسيقية في مصر، حيث لم يحقق ألبومه الأول “عيونها” والذي أطلقته شركة سونار أي نجاح علي الإطلاق، ثم تم إصدار ألبوم ثانٍ لحميد الشاعري وهو ألبوم “رحيل” ليحقق هذا الألبوم نجاحً مدويً خاصةً علي الساحة المصرية، وسرعان ما تلاها بألبوم ثالث “سنين”، ثم ألبومات أخرى من أمثال ألبوم جنة وألبوم شارة وألبوم حكاية.

قام الشاعري بالتوزيع الموسيقي الكامل لأغلب الألبومات الغنائية الصادرة في الفترة التي امتدت من أوائل الثمانينات إلي أن تم إيقافه عن ممارسة العمل الموسيقيِ في العام 1991 حيث كان حميد في ذروة نجاحاته.