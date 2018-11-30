لطيفة تحيي ذكرى وفاة الفنانة ذكرى بصورة وكلمات مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة التونسية لطيفة الذكرى الـ 15 لوفاة مواطنتها الفنانة التونسية الراحلة ذكرى.

لطيفة نشرت صورة لذكرى، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، ونعتها بقولها: ” ‫15 عام وما نسيناك يا ذكرى الغالية .. ذكراك باقية في قلبي ووجداني للأبد ‫#ذكرى”.

يذكر أن ذكرى، رحلت عن عالمنا يوم 28 نوفمبر 2003 بعد مقتلها على يد زوجها أيمن السويدي، والذي انتحر بعد ذلك، وأعلنت السلطات المصرية أن زوجها قام بقتلها وقتل مدير أعماله، وزوجته بسلاح ناري قبل أن يقتل نفسه تحت تأثير الخمر، لكن كان هناك بعض الشكوك تشير إلى أن الجريمة وقعت لأسباب أخرى أومن قبل جهات أخرى.

وبالرغم من مرور 15 عامًا على رحيل ذكرى، إلا أن جمهورها فوجئ بطرح ميني ألبوم غنائي كامل لها في شهر يوليو الماضي، عبر موقع «يوتيوب».

الألبوم يضم 4 أغاني كانت قد قامت بتسجيلها قبل وفاتها وأشرف على تنفيذها أحد الإعلاميين المسئولين عن صفحتها عبر السوشيال ميديا.

الألبوم يحمل عنوان «عذاب الهوى»، وهي أغنية كتبها سعود الشربتلي ولحنها سمير صفير، ويتضمّن ثلاث أغنيات أخرى هي: «فرصة أخيرة، طلع القمر، ويعمل إيه»، وكلّها منك لما وليد رزيقة، وألحان صلاح الشرنوبي.