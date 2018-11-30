سعاد ماسي تشعل حفلها بكايرو فستيفال في القاهرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة الجزائرية سعاد ماسي حفلا غنائيا كبيرا بقاعة ماركيه في كايرو فستيفال، وسط حضور جماهيري كبير، وذلك في أولى حفلات مشروع the orchestral selections، المقدم من “صوت ميوزيك”.

الفنانة الجزائرية قدمت خلال الحفل، مجموعة من أجمل أغنياتها، بتوزيع موسيقي جديد، بالتعاون مع الموسيقار جورج قتله.

وافتتحت سعاد الحفل بأغنية “يا قلبي”، ثم قدمت مجموعة من أجمل أغانيها، منها: “غير أنت” و”مسك الليل” ودار جدي” و”طليت على البير”.

الفنانة الجزائرية فاجئت جمهورها بغناء قصيدة الشاعر محمود درويش، والتي تحمل أسم “أجمل حب”، كما قدمت لأول مرة أغنية “سلام” باللهجة العامية، والتي تعاونت فيها مع الشاعر نادر عبد الله.

وكان قد أقيم مؤتمر صحفي منذ عدة أيام للإعلان عن تفاصيل الحفل الذى ستقدمه المطربه الجزائريه سعاد ماسي، وذلك داخل فندق شيراتون القاهرة.

الفنانة الجزائرية عبرت عن سعادتها الشديدة بالجمهور المصرى الذى يتذوق الفن ويقدره، لافتة إلى أنها تسعى للتجاوب مع الجمهور في الحفلات، وأنها تحب الموسيقى المرتبطة بالروح.

وشهد المؤتمر حضور مجموعة من الإعلاميين والقنوات الفضائية، كما حضر الموسيقار جورج كلتا، ومندوب الشركة المنظمه للحفل محمود يوسف.