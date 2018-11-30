شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بيومى فؤاد يودع "حشمت فى البيت الأبيض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى أسرة مسلسل "حشمت فى الأبيض" من تصوير آخر مشاهد العمل، اليوم الجمعة بعد فترة تصوير استغرقت شهرين، على أن يعمل مخرج العمل مصطفى فكرى على الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج خلال الأيام المقبلة وتجهيز حلقاته للعرض نهاية العام الجارى.

مسلسل "حشمت فى البيت الأبيض" ينتمى لنوعية المينى دراما وتدور أحداثه فى 13 حلقة ويعرض على إحدى منصات الانترنت، وتدور أحداثه حول "حشمت" الذى يجسد شخصيته بيومى فؤاد، وهو رجل من أصول مصرية يقرر الترشح فى الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويفوز بها ليصبح أول مصرى داخل البيت الأبيض، وتتطور الأحداث والمواقف خلال المسلسل فى إطار كوميدى ساخر.

"حشمت فى البيت الأبيض" فكرة محمد الشواف وسيناريو وحوار ورشة كتابة شارك فيها محمد أبو السعد وليد أبو المجد وإبراهيم ربيع ، ومن إخراج مصطفى فكرى، وبطولة بيومى فؤاد، إنعام سالوسة، بدرية طلبة، إسلام جمال، هبة عبد الغنى، رانيا ملاح، أحمد جمال سعيد، أحمد رأفت، وأسماء جلال، كذلك مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.