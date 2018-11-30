شكرا لقرائتكم خبر عن كل سنة وأنت طيب يا "كابو".. احتفاء السوشيال ميديا بعيد ميلاد حميد الشاعرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الفنان حميد الشاعرى، بعيد ميلاده الـ 57، حيث ولد يوم 29 نوفمبر عام 1961، وفى إطار الاحتفال بعيد ميلاده، تصدر ترند "حميد الشاعرى" الأكثر تداولا على "تويتر"، حيث احتفل العديد من المتابعين بعيد ميلاد حميد الشاعرى.

المشاركون حرصوا على نشر مقاطع من أغانى الفنان حميد الشاعرى، فضلا عن التأكيد على دوره فى تطوير الأغنية وقت ظهوره لأول مرة، وقال المنتج نصر محروس: "كل سنة وأنت طيب يا أجدع كابو فى الدنيا".





وقال مغرد: "الإبداع الموسيقى باختصار يعنى حميد الشاعرى"، وكتب مغرد أخر "مفيش اتنين يختلفوا على أن حميد الشاعرى ساهم فى بناء جيل جديد، وموسيقى عربية جديدة، كل سنة وأنت طيب يا كابو".



















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