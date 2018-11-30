كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “نيكول كيدمان” في العرض الدعائي النهائي لفيلم “Destroyer”
متابعة-سنيار: تدور الأحداث في العرض الدعائي النهائي لفيلم “Destroyer”، حياة المحققة إيرين بيل المعقدة، بعد مرور أعوام على مشاركتها في عملية سرية.
إلى جانب النجمة نيكول كيدمان، يضم الفيلم، تاتيانا مسلاني، سيباستيان ستان، توبي كبل، سكوت McNairy.
الفيلم من إخراج Karyn Kusama، وسيناريو فيل هاي ومات مانفريدي، وسيصل إلى دور العرض في جميع أنحاء العالم في 25 يناير.
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