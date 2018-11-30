صور.. بريانكا شوبرا وخطيبها يستضيفان علياء بهات وبارنيتي شوبرا على العشاء

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

تجري الاستعدادات لعرس بريانكا شوبرا ونيك جوناس على قدم وساق، ونحن نراهن على أن العريس والعروس يبذلان قصارى جهدهما وقد بدأ العد التنازلي قبل أيام من رحلتهما كزوجين.

تشير التقارير إلى أن حفل “الحناء” سيعقد في 29 نوفمبر، يليه احتفال على الطريقة الهندوسية “سانجيت” في 30 نوفمبر، ومن المرجح أن تشارك عائلة شوبرا في المراسم، ومن هؤلاء ابنة العم بارنيتي شوبرا Parineeti Chopra ووالديها، حسبما أكدت بارنيتي نفسها نقلًا عن صحيفة pinkvilla.

وفي الوقت نفسه، ذكر هذا الصباح أن مكان حفل الزفاف قد انتقل من حصن مهرانجاره إلى أوميد بهاوان بسبب المخاوف الأمنية.

ووفقًا لتقرير صادر عن TOI، فقد طلب الثنائي حماية الشرطة في مكان إقامة الحفل، في الوقت الذي استأجرا فيه وكالة أمنية خاصة، وترجع تلك الإجراءات بسبب الانتخابات المقبلة في راجستان.

جاء نيك جوناس إلى الهند قبل بضعة أيام، بينما وصل أخوه جو جوناس وخطيبته صوفي تيرنر إلى مومباي الاثنين، وانضم الجميع لموعد عشاء في مطعم فخم بصحبة كل من علياء بهات وبارنيتي شوبرا وتارون مانسوكان من بين آخرين.

ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف الهندوسي الرئيسي في 1 ديسمبر، في حين سيقيم حفل الزواج ذا الطابع المسيحي يوم 2 ديسمبر في أوميد بهاوان، جودبور.