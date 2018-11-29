شكرا لقرائتكم خبر عن "طلى بالأسمر".. الفساتين السوداء تسيطر على ختام مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت العديد من الفنانات على الظهور بالفساتين السمراء فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ40 اليوم الخميس.

وفى حفل ختام المهرجان اليوم ارتدت رانيا يوسف فستانًا أسود، حيث يشبه المايوه الكات وعليه طبقة من التل المطرز إلى آخره، ليقلب "ظهر" فستان الفنانة معايير الموضة فى مصر والعالم.

وفيما ظهرت الفنانة إلهام شاهين، والفنانة شيرين رضا، وكذلك الفنان أحمد الفيشاوى، وزوجته بإطلالات سمراء.





































حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز على المسرح الكبير مقام بدار الأوبرا المصرية، حيث شهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة الـ40 على مدار الأيام الماضية.