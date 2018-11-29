شكرا لقرائتكم خبر عن زاد عليا حنينى.. أنغام تخطف قلوب جمهورها فى الماركيه "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "سيدي وصالك زاد عليا حنيني زادني دلالك عشق وأنت نسيني "، اختارت المطربة أنغام هذه الكلمات من إحدى أقدم أغنياتها لتكون افتتاحية حفلتها الغنائية الكبرى على مسرح الماركيه بكايرو فستيفال سيتى. وخطفت أنغام، مسامع الحضور فى رحلة الطرب الأصيل على مدار أكثر من ساعتين من عمر الحفل، بتوليفة غنائية تخطت حاجز الـ25 أغنية متتالية، بقيادة الموسيقار هاني فرحات، منها "أكتبلك تعهد" و"أحلام بريئة" و"بخاف أفرح".

شكرا لقرائتكم خبر عن زاد عليا حنينى.. أنغام تخطف قلوب جمهورها فى الماركيه "صور" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .