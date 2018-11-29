شكرا لقرائتكم خبر عن هل لجأت هايلى بالدوين للتجميل لتبدو "شبه" سيلينا صديقة بيبر السابقة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت النجمة و السوبر موديل الشهيرة هايلي بالديون ضحية الشائعات التي انتشرت بكثرة خلال الساعات القليلة الماضية حول خضوعها لعدد من عمليات التجميل، لكي تتحول قريبة الشبه من النجمة العالمية سيلينا جوميز صديقة المغني جاستين بيبر، وهى الشائعة التي كذبها موقع " جوسيب كوب ".

بدأت الشائعة بنشر موقع NW تقرير يشير أن زواج بالدوين وبيبر في توتر بعد شهرين فقط ، وتعتقد هايلي أن بإمكانها إنقاذ علاقتهما بتحولها لقريبة الشبة من سيلينا جوميز.

وقد أشار مصدر للموقع أن هايلي بالدوين تقارن نفسها باستمرار مع سيلينا ، و هو ما يظهر مدي عدم ثقتها بنفسها ، و يزعم المصدر أن بالدوين أنفقت أكثر من 40 ألف دولار على مستحضرات التجميل ، اضافة الي بعض التجميلية لتقترب ملامحها من ملامح وجه جوميز ، و كان التركيز الاكبر علي شكل الأنف والشفاه والذقن والحاجبين.