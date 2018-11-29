شكرا لقرائتكم خبر عن زياد برجى: "مش مصدق نجاح أغنية شو حلو والجمهور المصرى يحب كل اللهجات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان اللبنانى زياد برجى، تعليقاً على نجاح أغنية "شو حلو": "لما سمعت إن الأغنية نجحت فى مصر ما صدقتش، وكان عندنا اعتقاد إن الأغنية اللبنانية ما فيها أمل".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "شريط كوكتيل"، على فضائية "الحياة"، مع الفنان هشام عباس، أن الجمهور المصرى يحب كل اللهجات، معرباً عن سعادته بنجاح الأغنية اللبنانية بشخصيته الخاصة.

وأوضح زياد برجى، أنه يغنى باللهجة المصرى، لافتاً إلى أن الفنان هشام عباس ومحمد فؤاد يشكلون لهم ذكريات جميلة.