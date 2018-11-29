مُذيعة قناة "DMC" تُخطِئ في اسم الفنانة ياسمين رئيس

حرصت الفنانة ياسمين رئيس، على حضور حفلة ختام مهرجان القاهرة الدولي السينمائي في دورته الـ40 بجانب عدد من الفنانين، ومنهم ياسمين رئيس وصبري فواز وأحمد حاتم.

ظهرت الفنانة ياسمين رئيس، على السجادة الحمراء في حفلة ختام مهرجان القاهرة السينمائي، بلوك جديد وغيرت من لون شعرها للبرتقالي، لتصوير فيلمها الجديد "لص بغداد" مع محمد إمام.

والتقت مذيعة قناة "DMC" الفنانة ياسمين رئيس، لكنها اخطأت في اسمها ونادتها بالفنانة "ياسمين صبري"، ثم تتدارك الأمر لتصحيح ما وقعت فيه من خطأ.

تقام حفلة ختام المهرجان وتوزيع الجوائز على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية التي شهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة الـ40 على مدار الأيام الماضية.

وتوزّع الخميس جوائز المسابقات الأربعة وهي: المسابقة الدولية وآفاق السينما العربية وأسبوع النقاد وسينما الغد، بالإضافة إلى جائزة أحسن فيلم عربي التي أضافها المهرجان لنسخته الجديدة والتي تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار أميركي.

يُذكر أن السيناريست والمنتج محمد حفظي ترأس الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي بدأت فعالياتها 20 الشهر الجاري واستمرت على مدار 9 أيام.