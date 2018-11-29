أروى جودة تكشف عن الفيلم الذي تتمنى تقديمه

القاهرة - سارة رفعت
أكدت الفنانة أروى جودة أنها كانت تتمنى تجسيد دور الفنانة شادية ضمن أحداث فيلم "مراتي مدير عام"، الذى شارك فى بطولته مع الفنان صلاح ذو الفقار، وذلك ردا على سؤال ما هو الفيلم العربي القديم الذى كنت تتمنى المشاركة فيه.
ويذكر أن الفنانة أروى جودة شاركت في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، الذي يقام اليوم في دار الاوبرا المصرية، وترأس دورته هذا العام المخرج والسيناريست محمد حفظى .
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