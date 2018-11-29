حدث غريب من نوعه في مهرجان القاهرة السينمائي بشأن الصحافيين

وقعت ظاهرة غريبة من نوعها لن تراها إلا داخل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام في دورته الـ40، حيث قام مسئولو المركز الصحفي بتسليم الصحافيين "شنط قماش فارغة"، و إلزامهم بالإمضاء بالاستلام.

وكان من المفترض أن تكون هذه الحقائب مليئة بالكتيبات وجداول ومنشورات دورة المهرجان ولكن لم يحدث ذلك، والسؤال هنا كيف يصدر هذا التصرف من مهرجان سينمائي دولي يمثل "هوليود الشرق" بين كل دول العالم؟.