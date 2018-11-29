الفنان محمود حميدة يؤكد أن السينما هي الشباب الدائم

كشف الفنان محمود حميده، أن السينما هي الذاكره الحيه في حياة الإنسان دائمًا، لافتًا إلى أن السينما هي الشباب الدائم.

وأضاف "حميده" خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي أنه سعيد بوجود الفنان محمد حفظي رئيس للمهرجان، مطالبًا ومعه بعض الزملاء من الوسط الفني أن يكون رئيس المهرجان من الشباب.

وكان انطلق منذ قليل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40 على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، التي شهدت فعاليات المهرجان على مدار الأيام الماضية