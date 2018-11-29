محمد حفظي يكشف سبب عدم حضور إيناس عبد الدايم ختام المهرجان

القاهرة - سارة رفعت
كشف المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن سبب عدم حضور الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة.
وقال أن إيناس عبد الدايم لم تحضر حفل ختام المهرجان وذلك نظرَا لظروف طارئه لها تسبب في عدم تواجدها خلال حفل الختام.
وكان انطلق منذ قليل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40 على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، التي شهدت فعاليات المهرجان على مدار الأيام الماضية.
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