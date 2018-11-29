القاهرة - سارة رفعت
كشفت الفنانة لقاء الخميسي، عن الأفلام التي شاهدتها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.
وقالت إن فيلم "الغراب الأبيض" من أكثر الاعمال التي شاهدتها وحظت على إعجابها ، خاصة أنه يمتلك للعديد من العناصر الفنية المميزة.
كما أكدت أن محمد حفظى كان يراعى اختيار أفلام على مستوى فنى عالمى خلال تلك الدورة .
وأقيم مهرجان القاهرة السينمائى خلال الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني، تحت رئاسة محمد حفظى.
شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسي تكشف عن الأفلام التي شاهدتها في "القاهرة السينمائي" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .