لقاء الخميسي تكشف عن الأفلام التي شاهدتها في "القاهرة السينمائي"

كشفت الفنانة لقاء الخميسي، عن الأفلام التي شاهدتها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

وقالت إن فيلم "الغراب الأبيض" من أكثر الاعمال التي شاهدتها وحظت على إعجابها ، خاصة أنه يمتلك للعديد من العناصر الفنية المميزة.

كما أكدت أن محمد حفظى كان يراعى اختيار أفلام على مستوى فنى عالمى خلال تلك الدورة .

وأقيم مهرجان القاهرة السينمائى خلال الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني، تحت رئاسة محمد حفظى.