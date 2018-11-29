السيناريست تامر حبيب يكشف أن أول فيلم شاهده في السينما

وجهت كاميرا قناة dmc، السؤال للسيناريست تامر حبيب، وسألته عن "أول فيلم شفته في السينما".

ورد قائلا: أول فيلم شاهدته في السينما هو فيلم "خلى بالك من زوزو"، مضيفا أنه محب جدا لهذا الفيلم، وسعيدة به كثيرًا، وكان ذلك خلال تواجده فى الحفلة الختامية لمهرجان القاهرة السينمائي.

ويحضر الحفل عدد كبير من النجوم، الذين حرصوا على حضور حفل الافتتاح، أبرزهم: يسرا، إلهام شاهين، فيفي عبده، حسين فهمي، شريف منير، وحسن حسني ونيللي كريم .

وانطلقت فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي التي يترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية.