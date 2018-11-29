الفنان سيد رجب يحضر حفل ختام مهرجان القاهرة

القاهرة - محمد عمار
أكد الفنان سيد رجب أنه حرص على حضور خفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي وذلك بعدما لم يستطع حضور الأفتتاح بسبب إنضعاله بتصوير الجزء الثاني أبو العروسة موضحا أن العمل يجري تصويره على قدم وساق من أجل عرضه في نهاية الشهر الجاري مشيرا أنه تابع الفيلم المصري ليل خارجي مشيرا أنه فيلم من الأفلام الجميلة مشيرا أن المهم في السينما الكيف وليس الكم فمن الممكن صناعة أفلام محدودة ولكنها قوية
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