القاهرة - سارة رفعت
كشفت الفنانة نجلاء بدر، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي إنها من أكثر المؤيدين للفنان محمد رمضان وأعماله الفنية، وذلك على الرغم من حملة الهجوم التي تعرض لها الفترة الأخيرة.
وأضافت: "بحبه جدا وهو فنان هايل مهما كان حواليه من حروب ونفسي اشتغل معاه".
وتمنت "نجلاء"، خلال تصريحات تليفزيونية، على هامش مشاركتها بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، التوفيق لمحمد رمضان، مشددة على أنه لا يمكن إنكار أنه فنان حقيقي.
شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر توجه رسالة للفنان محمد رمضان في ختام "القاهرة السينمائي" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .