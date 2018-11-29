أمل رزق تتحدث عن أعمالها المقبلة في برنامج" ملوك الزحمة" مع لينا صالح

تحل الفنانة أمل رزق يوم الأحد المقبل ضيفة على برنامج "ملوك الزحمة" التي تقدمه الإذاعية لينا صالح على محطة شعبي إف إم من الساعة الرابعة وحتى السادسة مساء.

تتحدث أمل من خلال البرنامج عن كواليس كثيرة تكشفها لأول مرة في مشوارها الفني والجديد التي تقدمه خلال الفترة المقبلة ورؤيتها للأعمال الفنية التي تقدم على الساحة.

برنامج "ملوك الزحمة" يذاع من الأحد إلى الخميس من الساعة 4 إلى 6 مساء على محطة شعبي إف إم وتقدمه الإذاعية لينا صالح، وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن والغناء.