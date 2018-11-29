شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان وأخواتها فى منزل جون ليجيند ..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد العديد من الفنانين نجوم هوليود بمنزل المطرب العالمى جون ليجيند وزوجته عارضة الأزياء كريسى تيجن للاحتفال بأجواء الكريسماس سوياً، وهذا كما جاء ببرنامج ET الذى استضاف الثنائى.

وكان قد بدأ الثنائى مسلسل جديد بعنوان A Legendary Chrsimas وهو على طريقة مسلسلات السيتكوم الكوميدية والذى يستضيف حلقاته العديد من الأصدقاء والضيوف منهم كيم كاردشيان وأخواتها وكريسى جينر أمهم وبعض أفراد أسرة الثنائى.

ويذكر أنه رشح المطرب العالمى جون ليجيند زوجته عارضة الأزياء كريسى تيجن لجائزة Glamour Award حسبما ذكر موقعET Online وهى إحدى الجوائز التى توزعها مجلة Glamour سنوياً لأكثر السيدات تأثيراً فى المجتمع، ومن المتعارف عن الزوجين أنهما دائماً يسخران من بعضهما البعض فى إطار فكاهى إلا أن هذا الحدث اختلف قليلاً بالنسبة لـ"كريسى".