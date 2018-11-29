شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام المصريين تتعاقد مع "ماجنوم" على مسلسل عادل إمام لرمضان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت مجموعة إعلام المصريين برئاسة تامر مرسى، مع شركة ماجنوم للإنتاج الفنى برئاسة رامى إمام، على عرض مسلسل النجم عادل إمام لرمضان 2019، ويعتبر هذا التعاقد باكورة تعاقدات المسلسلات لرمضان 2019.

والمعروف أن المسلسل من إنتاج شركة ماجنوم برئاسة رامى إمام وعضوها المنتدب هشام تحسين والعمل من إخراج رامى إمام وقريبا سيتم الإعلان عن تفاصيل المسلسل ونجومه.