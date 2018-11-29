شكرا لقرائتكم خبر عن ورد مسموم يفوز بـ 3 جوائز فى مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الفيلم المصرى ورد مسموم للمخرج أحمد فوزى ب 3 جوائز فى مهرجان القاهرة السينمائى الأولى جائزة أحسن فيلم عربي، والثانية جائزة صندق الأمم المتحدة للشباب، وأخيرا جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، وفاز الفيلم البريطانى طاعة بالهرم البرونزي لأحسن فيلم عمل أول أو ثاني إخراج جايمي جونز. وفاز الممثل المصرى شريف دسوقى بجائزة احسن ممثل عن فيلم ليل خارجى، فازت صوفيا ساموشى بجائزة أحسن ممثلة عن الفيلم ذات يوم . يقام حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، التي شهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة الـ40 على مدار الأيام الماضية.

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