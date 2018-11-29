شكرا لقرائتكم خبر عن "شريط كوكتيل".. أحمد السقا يبارك لهشام عباس نجاج برنامجه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد السقا، على تهنئة الفنان هشام عباس، بمناسبة برنامجه الجديد "شريط كوكتيل"، والذى يقدمه على قناة الحياة. وقال أحمد السقا: "الف مبروك أخويا هشام عباس ومبروك لكل صناع البرنامج وبالتوفيق دائما".

برنامج "شريط كوكتيل" من تقديم الفنان هشام عباس، واحد من نجوم الغناء في كل حلقة، ويختار مع الجمهور أكثر 8 أغاني يفضلها في حياته من بين عدة تصنيفات مثل الشعبي والكلاسيكي والتترات ومن فترة التسعينيات وغيرها، ويعرض البرنامج في العاشرة مساء كل خميس على قناة "الحياة".

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