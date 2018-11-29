الإعلان عن تفاصيل "مهرجان العين السينمائي" بالإمارات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 نوفنبر 2018 10:17 مساءً - كشف «مهرجان العين السينمائي»، عن انطلاق فعاليات دورته الأولى «من 30 أبريل حتى 3 مايو 2019» في مدينة العين، تحت شعار «سينما المستقبل»، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأول في أبوظبي.



وأوضح مدير المهرجان عامر سالمين المري لسيدتي أن «العين السينمائي» يضم 5 مسابقات و12جائزة، ويعتبر هذا الكم من المسابقات لأفلام من الإمارات تقدم للمرة الأولى في مهرجان محلي، على عكس ما قدم في السابق من مهرجانات أخرى، منوهاً أن الميزانية متاحة بالنسبة له لإقامة المهرجان لسنوات عدة، لذا يستقطب عدداً من الأفلام الإماراتية والخليجية، حيث يتضمن باقة من البرامج والمسابقات، منها العروض الافتتاحية والسينمائية الخاصة للأفلام الأجنبية والعربية في عرضها الأول، موضحاً أن المسابقات تتنوع بين مسابقة «الصقر الإماراتي» للأفلام الطويلة والقصيرة، و«الصقر لأفلام زايد» و«الصقر الخليجي» و«الصقر لسينما العالم» و«الصقر للفيلم المدرسي»، وستكون المشاركات للأفلام التي تم إنتاجها بداية من عام 2017، إلى جانب مشاركة أفلام من دول الخليج، شريطة ألا تقل مدة الفيلم الطويل عن 60 دقيقة، ولا تزيد مدة «القصير» على 59 دقيقة.