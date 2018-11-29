محمود حميده يحضر حفل ختام "مهرجان القاهرة" بصحبة إبنته

القاهرة - محمد عمار
حرص الفنان محمود حميده بمصاحبة إبنته معه في حفل الختام وهي إبنته الصغرى محمود حرص على حضور ندوات وأفلام المهرجان خاصة الأفلام المصرية التي عرضت على ضمن قعاليات المهرجان منها ورد مسموم " لا أحد هناك و ليل خارجي" والمعروف أن الفنان محمود حميده دائما يكون حريصا على حضور المهرجانات والندوات سواء في مصر أو خارج مصر
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