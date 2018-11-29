داليا البحيري تقدم الشكر لحفظي على شكل مهرجان القاهرة هذا العام

القاهرة - سارة رفعت
كشفت الفنانة داليا البحيري، عن عدم حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 40.
وقالت داليا أنها سعيدة بالتنظيم والافتتاح وما تم فيه، مشيره أنها تابعت حفل الافتتاح من البيت، كما قدمت الشكر لمحمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، على المجهود الذى تم لاخراج المهرجان بهذا الشكل الجميل، مشيرة إلى أن المهرجان يمثل حالة خاصة لها.
ويحضر حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ40، عدد كبير من النجوم، الذين حرصوا على حضور حفل الافتتاح، أبرزهم: يسرا، إلهام شاهين، فيفي عبده، حسين فهمي، شريف منير، وحسن حسني ونيللي كريم.
وانطلقت فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي التي يترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، بدار الأوبرا المصرية.
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