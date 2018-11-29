شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى أحسن ممثل بالقاهرة السينمائى عن فيلم ليل خارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان القاهرة السينمائى جوائز الدورة الاربعين، فى حفل الختام المقام الان لدار الاوبرا المصرية وفاز الممثل المصرى شريف دسوقى بجائزة احسن ممثل عن فيلم ليل خارجى. وتوزع اليوم جوائز المسابقات الأربعة وهي: المسابقة الدولية وآفاق السينما العربية وأسبوع النقاد وسينما الغد، بالإضافة لجائزة أحسن فيلم عربي التي أضافها المهرجان لنسخته الجديدة والتي تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار أمريكي. وفاز الفيلم البريطانى طاعة بالهرم البرونزي لأحسن فيلم عمل أول أو ثاني إخراج جايمي جونز. أعلن مهرجان القاهرة السينمائى جوائز الدورة الاربعين، فى حفل الختام المقام الان لدار الاوبرا المصرية وفاز الممثل المصرى شريف دسوقى بجائزة احسن ممثل عن فيلم ليل خارجى.

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