شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تغيب عن ختام القاهرة السينمائى والسبب «ظرف طارئ» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غابت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن حفل ختام الدورة الاربعين من مهرجان القاهرة السينمائى.

وأعلن محمد حفظى غياب الوزيرة بسبب ظرف طارئ، وذلك خلال كلمته فى افتتاحية حفل الختام .

يقام حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، التي شهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة الـ40 على مدار الأيام الماضية.

وتوزع اليوم جوائز المسابقات الأربعة وهي المسابقة الدولية وآفاق السينما العربية وأسبوع النقاد وسينما الغد، بالإضافة لجائزة أحسن فيلم عربي التي أضافها المهرجان لنسخته الجديدة والتي تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار أمريكي.

يذكر أن السيناريست والمنتج محمد حفظي ترأس الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي بدأت فعالياتها يوم 20 نوفمبر الجاري واستمرت على مدار 9 أيام.