كتب امير فتحي في الخميس 29 نوفنبر 2018 08:50 مساءً -

جريمة مروعة بالجيزة.. أربعيني يخنق طفلا بعدما فشل في اغتصابه!

لأقدم حداد بإحدى شركات الغزل والنسيج، على قتل طفل بعدما هدده بإبلاغ والديه أن الاول حاول اغتصابه.

وبحسب موقع “اليوم السابع” فقد شنق الحداد الطفل البالغ من العمر 12 عامًا، والقى بجثته في منطقة منشأة القناطر بالجيزة.

ويعمل الطفل سائقًا لـ”توك توك”، بعد يومه الدراسي، لمساعدة أسرته، فاستدرجه المتهم إلى مكان الجريمة، بحجه توصيله “عاوزك في مشوار نشترى خضار.. وهديك فلوس حلوة”.

ولفت الموقع الى انه عندما وبّخ الطفل، المتهم صاحب الأربعين عامًا، خاف الأخير افتضاح أمره “خشيت الناس تفضحنى، وأبومحمد يعتدى عليا بالضرب”.

توصلت أجهزة الأمن إلى هوية المتهم في غضون 24 ساعة، حيث تتبعت خط سير المجنى عليه بالدراجة البخارية، وتم التوصل إلى كاميرات مراقبة أظهرت صور المتهم بقتل ومحاولة هتك عرض الطفل محمد، فضلاً عن تعرف الأهالي على صور مرتكب الجريمة.

وينقل الموقع عن مصدر مسؤول بفريق التحقيقات قوله إن المتهم سرق من المجنى عليه هاتف محمول عقب ارتكاب الجريمة “توصلنا إلى المحل اللي اشترى منه الهاتف، وحددنا هوية مرتكب جريمة القتل”.

أظهرت مناظرة جثة المجني عليه، وجود آثار لخنق حول الرقبة، وكانت جثته ملقاة إلى جوار الـ”توك توك”، الذي يعمل عليه سائقًا.

واعترف الجاني بارتكاب جريمته، قائلاً: “أخرجت قميص نوم حريمي، كان بحوزتى، وخنقت المجنى عليه، وتركته جثة هامدة”، مضيفًا:”ارتكبت الجريمة لما الطفل قاومني، وهددني بإخبار أسرته”.

استولى المتهم على الهاتف المحمول، وباعه بمبلغ 50 جنيهًا، وفقًا لتحقيقات نيابة مركز إمبابة وكرداسة في الجيزة، والتي أمرت بحبس مرتكب الجريمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.