كتب امير فتحي في الخميس 29 نوفنبر 2018 08:50 مساءً -

وضع الإجازة".. ميزة جديدة من "واتس آب" لا ازعاج بعد اليوم"!

“لا إزعاج بعد الآن”… شعار جديد رفعه المسؤولون عن تطوير تطبيق “واتس آب”، حيث يعملون حاليًا على ميزة جديدة يمكن أن تجعل من الإجازة أكثر راحة.

ووفقًا للخبر الذي نقله موقع “MSN” فإن “واتس آب” يعمل حاليًا على تفعيل ما يسمى “وضع الإجازة”، وهو سيؤدي إلى تجاهل الرسائل تمامًا.

وتحاكي هذه الخاصية “وضع الطيران” الموجود في كل الهواتف الذكية، والتي تمنع الجهاز من استقبال أي اتصال أو رسالة نصية خلال تفعيلها.

ويوجد بتطبيق “واتس آب” حاليًا ميزة muting فقط، وهي تعطل الإشعارات من التطبيق، لكن الرسائل غير المقروءة تظهر على أيقونة البرنامج.

ويهدف التحديث الجديد إلى أرشفة الرسائل المرسلة والدردشات الجماعية أرشفتها تلقائيًا، بحيث لا تظهر في أي مكان على شاشة هاتفك.