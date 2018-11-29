كاظم الساهر في “دبي أوبرا” بحفلين بدلًا من واحد

متابعة الخليج 365: أعلن النجم العراقي كاظم الساهر أنه نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده حفله المنتظر في “دبي أوبرا”، سيحيي في اليوم التالي حفلًا آخر في نفس المكان.

ومن المقرر أن يلتقي كاظم الساهر الجمهور ومحبّيه في “دبي أوبرا” يومين 20 و21 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل حيث سيقدّم باقة من أروع أغانيه القديمة والجديدة في أمسيتين ساحرتين.

وأعلن الساهر عن الموضوع عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتب: “نظراً للإقبال الكبير على شراء تذاكر حفل كاظم الساهر في دبي أوبرا يحيي الفنان كاظم الساهر حفلاً ثانياً في دبي اوبرا يوم الجمعة ٢١ ديسمبر ٢٠١٨ بإمكانكم شراء التذاكر الآن عبر المواقع التالية”.

الجدير ذكره أن كاظم الساهر كان قد أحيا حفلين متتاليين ليلتي 29 و30 كانون الأوّل/ديسمبر على مسرح دبي أوبرا في عام 2017 الماضي.

على صعيد آخر، يواصل كاظم الساهر العمل على ألبومه الغنائي الجديد والمرتقب طرحه قريبًا في الأسواق العربية.