يسرا تشارك في حملة مناهضة العنف ضد المرأة

متابعة الخليج 365: شاركت الفنانة القديرة يسرا في افتتاح فعاليات حملة مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، التي تحمل شعار “اسمعني”. وأقيم الإفتتاح في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة فريق منظمة الأمم المتحدة المهتم بقضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وإلى جانب يسرا حضرت الفعاليات السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والسفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي للأمين العام بجامعة الدول العربية، إضافة إلى النجم التونسي ظافر العابدين. الجدير ذكره انه وقع الاختيار على يسرا لتكون سفيرة نوايا حسنة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2006، ثم نصبتها الأمم المتحدة سفيرة للنوايا الحسنة للقضاء على مرض الإيدز، خلال احتفالية كبرى أقيمت في السنة نفسها، وذلك لشهرتها الواسعة في الوطن العربي واهتمامها الواسع بالمهمشين والمرأة، ومشاركتها في منظمات أهلية عدّة ضمن أنشطتها الاجتماعية.

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