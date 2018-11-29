لطيفة التونسية تحيي ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين

متابعة الخليج 365: أحيت النجمة لطيفة التونسية ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.
وغرّدت لطيفة التونسية في هذه المناسبة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” وكتبت: “الفاتحة علي روح الملحن الكبير عبدالعزيز ناصر والشاعر الكبير نزار قباني وأرواح شهداء فلسطين الحبيبة فى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني”.
على صعيد آخر، تستعد لطيفة التونسية لطرح أغنية جديدة بعنوان “أخباري” وهي من كلمات الشاعر سعود الشربتلي وألحان تامر توفيق.
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