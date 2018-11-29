إدارة “مهرجان موازين” تعلن عن جدول فعاليات الدورة القادمة

متابعة الخليج 365: أعلنت إدارة “موازين” أن الدّورة الـ18 من المهرجان المغربي العريق ستنطلق يوم 21 حزيران/يونيو على أن تستم حتى 20 الشهير عينه من عام 2019 القادم.

ولم تكشف إدارة المهرجان عن أسماء النجوم المشاركين في الدورة المُقبلة من المهرجان، إذ يجري التفاوض مع عدد من الفنانين العرب والعالميين لإحياء حفلات الدورة المُقبلة.

وكتبت إدارة “موازين” عبر حساب المهرجان الرسمي على موقع “تويتر”: “تعلن جمعية الثقافات المغربية اليوم عن تاريخ الدورة 18 من مهرجان موازين العالمي في نفس الفترة التي أقيمت فيها النسخة السابقة من 21 إلى 29 يونيو 2019”.

الجدير ذكره أن “مهرجان موازين” يعتبر من أعرق مهرجانات المملكة المغربية والوطن العرب وينتظره الآلاف في كل عام.