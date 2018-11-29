هل يحضر الامير هاري وزوجته زفاف بريانكا شوبرا؟

Nov 29, 2018
على الرغم من حضورها حفل زفافهما في ايار/مايو الفائت، الا ان الامير هاري وزوجته ميغان ماركل لن يحضرا حفل زفاف نجمة بوليوود بريانكا شوبرا والمغني الاميركي نيك جوناس هذا الاسبوع في الهند.
وافادت بعض المصادر لـ Us Weekly ان ميغان ماركل لن تسافر الى الهند خلال فترة حملها خاصة بعدما كانت قد الغت عدة زيارات رسمية في الفترة الماضية.
نذكر ان الامير هاري ودوقة ساسكس ينتظران مولودهما الاول خلال ربيع 2019.
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